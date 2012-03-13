Нужно немного доделать сайт.

Нужно доделать доску объявлений встроенную на сайт ( за основу доски взят скрипт http://allpublication.ru/) просто немного диз изменен и сделана как модуль сайта.

Там несколько моментов -- не приходит капча на добавление объяв и др. Тз предоставлю дополнительно - кто знает этот скрипт им не составит труда разобраться...

И также оптимизировать весь сайт по запросам. Там немного грузит поиск и выборка по странам.

По оплате и по времени договоримся...

http://board.global-katalog.ru/