Доработка сайта

Доработка сайата в рамках ТЗ на iCom v.2012.1 "Заказ без регистрации & Заказ юрлиц & Единый каталог".

Файл технического задания "iCom.TL.ТЗ v.2012.1...doc" будет передан исполнителю после предварительной договоренности.

Строки задания, отмеченный аббревиатурой УСП, относятся к управленческой системе предприятия (на платформе 1с77) и будут реализованы собственными силами.

Итак, задание в целом:

- {УСП}. Возможность физических и юридических лиц формировать интернет-заказ без регистрации. (в этом случае вместе с товаром клиент получает товарный и кассовый чеки).

- {shop.rutl.ru}, {УСП}. Возможность юрлицам формировать интернет-заказы с безналичной формой оплаты. Учесть, что при безналичных платежах в итоговой форме интернет-заказа, предоставляемой клиенту через сайт, должна быть дополнительная строка с текстом "При безналичной форме оплаты скидка интернет-магазина не предоставляется. Итак стоимость данного заказа по безналичному расчету составляет , включая НДС (18%) -

- {УСП}. Для менеджеров: возможность изменять состояние заказов и в БД сайта

- {УСП}. По завершению приема Заказа на стороне УСП необходимо автоматически послать уведомление клиенту по СМС: «Ваш Заказ учтен в интернет-магазине .rutl.ru под номером

- {УСП}. Для менеджеров: после формирования счета у менеджера должна быть возможность отправлять счет клиенту (нажатием кнопки) и выполнить ряд других действий (см.файл с ТЗ):

- В инет-магазине отображать и товары, которых нет в наличии (как было раньше). Отсутствующие на складе товары размещать в конце перечня. Отмечать отсутствие товара текстом "На складе товар отсутствует - можно заказать".

- фильтр

- Добавить в главное меню пункт "Задать вопрос" (функционал имеется в сайте rutl.ru) Сделано.

- Для товаров, которых нет в наличии надо видеть на сайте (возможно менеджеру [и посетителю]) дату последней установки цены.

- В окне "Мой профиль" предусмотреть флаги Согласия/Отказа получать смс-сообщения:

V - по ходу выполнения заказа

V - при запуске новой акции Специальные предложения (1 смс с началом перечня (с ценами))

V - при завозе товаров, попавших в "Новинки) (одна СМС с началом перечня новинок (с ценами))

V - при запуске измененной акции "Распродажа" (одна СМС с началом перечня распродажи (с ценами))

Примечание. Исполнителю предоставится удаленный доступ к зеркалу сайта. При разработки потребуются очные встречи на площадке заказчика.