Доработка сайта

В связи со срочным проектом, мы ищем квалифицированного специалиста. Проект: В 1С bitrix необходимо создать регистрационный модуль, 3 текстовые страницы и создать новый шаблон, срок исполнения 2-3 дня. Работа по предоплате 50/50. Бюджет составляет 3500 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайата в рамках ТЗ на iCom v.2012.1 "Заказ без регистрации & Заказ юрлиц & Единый каталог".
Файл технического задания "iCom.TL.ТЗ v.2012.1...doc" будет передан исполнителю после предварительной договоренности.
Строки задания, отмеченный аббревиатурой УСП, относятся к управленческой системе предприятия (на платформе 1с77) и будут реализованы собственными силами.
Итак, задание в целом:
- {УСП}. Возможность физических и юридических лиц формировать интернет-заказ без регистрации. (в этом случае вместе с товаром клиент получает товарный и кассовый чеки).
- {shop.rutl.ru}, {УСП}. Возможность юрлицам формировать интернет-заказы с безналичной формой оплаты. Учесть, что при безналичных платежах в итоговой форме интернет-заказа, предоставляемой клиенту через сайт, должна быть дополнительная строка с текстом "При безналичной форме оплаты скидка интернет-магазина не предоставляется. Итак стоимость данного заказа по безналичному расчету составляет , включая НДС (18%) -
- {УСП}. Для менеджеров: возможность изменять состояние заказов и в БД сайта
- {УСП}. По завершению приема Заказа на стороне УСП необходимо автоматически послать уведомление клиенту по СМС: «Ваш Заказ учтен в интернет-магазине .rutl.ru под номером
- {УСП}. Для менеджеров: после формирования счета у менеджера должна быть возможность отправлять счет клиенту (нажатием кнопки) и выполнить ряд других действий (см.файл с ТЗ):
- В инет-магазине отображать и товары, которых нет в наличии (как было раньше). Отсутствующие на складе товары размещать в конце перечня. Отмечать отсутствие товара текстом "На складе товар отсутствует - можно заказать".
- фильтр
- Добавить в главное меню пункт "Задать вопрос" (функционал имеется в сайте rutl.ru) Сделано.
- Для товаров, которых нет в наличии надо видеть на сайте (возможно менеджеру [и посетителю]) дату последней установки цены.
- В окне "Мой профиль" предусмотреть флаги Согласия/Отказа получать смс-сообщения:
V - по ходу выполнения заказа
V - при запуске новой акции Специальные предложения (1 смс с началом перечня (с ценами))
V - при завозе товаров, попавших в "Новинки) (одна СМС с началом перечня новинок (с ценами))
V - при запуске измененной акции "Распродажа" (одна СМС с началом перечня распродажи (с ценами))
Примечание. Исполнителю предоставится удаленный доступ к зеркалу сайта. При разработки потребуются очные встречи на площадке заказчика.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен человек с опытом работы с WordPress и знанием jQuery, чтобы внести несколько правок в шаблон WP. Оставляйте заявки или пишите в ICQ 424136868. Спасибо.Закрыт12 лет назад
Необходимо в компоненте расширенного поиска VM Universal Search PRO прописать обязательное условие, чтоб по одному из типов товара осуществлялся отбор, при этом сам тип отключаем с сайта( либо скрываем через настройки в компоненте, либо через ...Завершен12 лет назад
- $5000
Разработка клиентской части (интерфейса) WEB-приложения строго с использованием GWT, ExtGWT, JSON. Интерфейс может быть локализован для нескольких языков. Начинающих программистов, а также компании разработчиков, просьба не беспокоить. Нужен специалист в помощь для разработки интерфейсной части WEB-приложения. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Сейчас на сайте Joomla в компоненте com_jreviews созданы записи банковских продуктов (кредитный карты, вклады, ипотека, автокредиты и т.п.), пользователи пишут отзывы на банковские продукты и ставят рейтинг от 0 до 10. Отдельно есть таблица банков, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Создать и интегрировать в мой шаблон CMS Joomla 1.5 интерактивную табличку с выборными полями (галочки), выполняющей расчёт окончательной суммы (примерное ТЗ готово, по требованию). Значения располагаются в правой колонке. Аргументы галочка (т.е. 0 или 1) в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Требуется сделать инструмент для импорта и экспорта записей компонента com_jreviews в формате XML. Компонент содержит записи о продуктах и отзывах о этих продуктах - Администратор сайта должен иметь возможность сделать экспорт отзывов (с сохранением id их ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо прикрутить, настроить галерею (листалка) на сайт, движок WordPress. Сама листалка находится здесь http://www.kyrielles.net/sliderkit/demos/photos-galleries.html Пациет: _http://wedding-hall.ru/?page_id=24 Если есть свой вариант листалки, буду ...Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно обновить версию форума Движок – Simple Machines Forum (SMF) Адрес форума – http://www.webmath.ru/forum/index.php Версия форума – SMF 1.1.12 Хотел бы обновить версию до SMF 1.1.16 (Это ведь максимальная версия первой серии?), возможно обносить до ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте ! Есть трекер -форум на phpBB,нужно добавить форму отзыва(голосовать) и примерно http://reviews.drom.ru/add/ с некоторой переработкой. Кто возьмётся? Общаюсь по скайпу iliandr777Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад