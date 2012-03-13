Подключить merchant.w1.ru

Нужно доделать доску объявлений встроенную на сайт ( за основу доски взят скрипт http://allpublication.ru/) просто немного диз изменен и сделана как модуль сайта. Там несколько моментов -- не приходит капча на добавление объяв ...
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