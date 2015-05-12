Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки162 просмотра

Сверстать одностранничник используя HTML, CSS, JS

CSSHTMLJavaScript
10 лет назад
Dargonaks
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
3 дня
Быстро, КАЧЕСТВЕННО все замечания учитываются! проблем не возникло! очень рад сотрудничеству и дальше буду обращаться с подобными задачами!
Алексей отличный заказчик,четкая и внятная постановка задачи,моментальная оплата,одним словом хороший человек. Коллеги рекомендую !

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Bootstrap верстка

    Есть сайт, делали его адаптивным для мобильников, планшетов. Сделали его с помощью Bootstrap но Гугл прислал письмо о том что сайты которые нельзя просматривать на мобильниках будут понижены в выдаче, проверяя сайт через https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ ...

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправление ошибки в WordPress блоге

    $15

    На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку: Fatal error: Cannot redeclare readygraph_client_script_head() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/add-link-to-facebook/extension/readygraph/extension.php:111) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/extension/readygraph/extension.php on line 155 ...

    PHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Cкопировать лендинг

    Cкопировать лейдинг. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Нужно скопировать в течении 2-3 часов. Лейдинг без системы управления. Чистый ХТМЛ. В заявках указывайте свой скайп

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать верстку

    Сделать верстку. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Макеты по запросу. Нужно главную к утру. Остальные в течении дня.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переверстать блок поиска

    $2

    Нужно тут: http://www.m-shina.ru/SearchByCar.aspx?m=5&amp;c=23&amp;y=1&amp;e=1 сделать оформление результатов поиска, как тут: http://www.mega-disk.ru/search-wheels-auto/?autoproducer=9&amp;automodel=92&amp;autoyears=927&amp;automodifity=3491 Оранжевый меняем на зелёный, серую тень на нашу серую сетку. Остальное 1:1. Нужно сегодня. Оплата сразу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад