Сверстать одностранничник используя HTML, CSS, JS
Решить проблему с отображением шрифта на iphone
Проблема - На сайте прописаны цвет #fff \ размер 26px для div с классом phone, на андроиде, ПК отображает нормально, на айфоне отображает цвет соседнего элемента #ffe482 \ размер 14px.
Необходимо решить проблему отображения цвета\размера шрифта - на айфоне, чтобы показывал те цвета\размеры, которые ему прописали в классе.
Ищю специалиста с айфоном (эмулятор, просмотрщик через компьютер не подойдет - побывал)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $6
Здравствуйте. В шаблоне "Avada" Wordpress нужно правильно прикрутить "фон" к блоку и заверстать красивую кнопку, вместо стандартной, для плагина Contact Form 7 Работа на 15 минутHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Вёрстка двух лендингов. Каждый по 5-6 экрановЗавершен10 лет назад
Есть сайт, делали его адаптивным для мобильников, планшетов. Сделали его с помощью Bootstrap но Гугл прислал письмо о том что сайты которые нельзя просматривать на мобильниках будут понижены в выдаче, проверяя сайт через https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ ...Завершен10 лет назад
Необходимо грамотно переверстать главную страницу под адаптивную верстку. Чтобы с мобильников было удобно читать.HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку: Fatal error: Cannot redeclare readygraph_client_script_head() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/add-link-to-facebook/extension/readygraph/extension.php:111) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/extension/readygraph/extension.php on line 155 ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо сверстать лэндинг под бутстрапом. Есть готовый дизайн для трех устройств: компъютер, планшет и телефон.Завершен10 лет назад
Cкопировать лейдинг. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Нужно скопировать в течении 2-3 часов. Лейдинг без системы управления. Чистый ХТМЛ. В заявках указывайте свой скайпHTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно добавить спецпредложения Подробнее во вложении Моментальная постоплата ВМ, ЯД, Сбер В заявке просьба указывать стоимость и сроки Студии не рассматриваютсяЗавершен10 лет назад
Сделать верстку. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Макеты по запросу. Нужно главную к утру. Остальные в течении дня.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад