Решить проблему с отображением шрифта на iphone

Проблема - На сайте прописаны цвет #fff \ размер 26px для div с классом phone, на андроиде, ПК отображает нормально, на айфоне отображает цвет соседнего элемента #ffe482 \ размер 14px.

Необходимо решить проблему отображения цвета\размера шрифта - на айфоне, чтобы показывал те цвета\размеры, которые ему прописали в классе.

Ищю специалиста с айфоном (эмулятор, просмотрщик через компьютер не подойдет - побывал)