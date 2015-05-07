Решить проблему с отображением шрифта на iphone

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Закрыт6 заявок136 просмотров

Проблема - На сайте прописаны цвет #fff \ размер 26px для div с классом phone, на андроиде, ПК отображает нормально, на айфоне отображает цвет соседнего элемента #ffe482 \ размер 14px.

Необходимо решить проблему отображения цвета\размера шрифта - на айфоне, чтобы показывал те цвета\размеры, которые ему прописали в классе.

Ищю специалиста с айфоном (эмулятор, просмотрщик через компьютер не подойдет - побывал)

Android
10 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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