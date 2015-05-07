Доработать модуль, сделать прокрутку товаров

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка124 просмотра

Здравствуйте! Поставили модуль вывода определенного типа товаров на OpenCart 2.x, модуль всем нравится, но нужно сделать из него не статичный показ товаров, а что бы он их прокручивал:

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1. Сделать так, что бы данный модуль http://c2n.me/3hkvWdd начал прокручивать товары, как слайдер, а не был статичным.

2. За стиль и эффект прокрутки возьмем родной модуль OpenCart http://c2n.me/3hkwcmZ .

3. Прокрутку сделать зацикленной, т.е. не надо возвращать товары в начало если достигли конца, надо что бы прокрутка шла по кругу без остановки.

4. Шаг прокрутки 1 товар.

5. При наведение курсора, слайдер останавливается, при отведение курсора, слайдер продолжает прокрутку товаров.

6. Слайды (товары) в слайдере можно листать "перетаскиванием" курсора мыши (и на сенсорных устройствах), за образец берем родные слайдеры OpenCart http://c2n.me/3hkycPt , которые так же можно зажав мышку на слайде пролистать его в нужном направление.

7. После всех работ показать мне, где при желание, я смогу отключить эффект прокрутки товаров и сделать его заново статичным.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы (да, я вкурсе, что стоимость может измениться при ознакомление с подробным ТЗ).

Оплата оперативно + отличный ОТЗЫВ!

Opencart
10 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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