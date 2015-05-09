Адаптивная верстка с bootstrap

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки240 просмотров

Здравствуйте!

Есть недоделанная верстка: http://medkolegrd.ru/tmp/

Нужно доделать её сегодня, и ещё желательно 3 страницы тоже сегодня (страницы однотипные)

Psd прилагаю в архиве

Бюджет - 3000 рублей

Спасибо!

Bootstrap
10 лет назад
urfinjazz
Николай 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$60
2 дня
Сергей - настоящий профессионал! Умеет качественно и в срок выполнять работу, очень выручил! Рекомендую! ++++++++++++++++++
Понравилось работать с Николаем. Он постоянно на связи, по этому, быстро решались все возникающие в процессе верстки вопросы. Четко формулирует задачу и с пониманием относится к особенностям работы. Комфортно работать, когда тебя понимают и относятся как к партнеру, было полное ощущение работы в команде, цель которой - добиться нужного результата.

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DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад