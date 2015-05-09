Добрый день! Интересует цена на следующую работу: Есть сайт http://mobile.walmart.com Нужно сделать аналог - но с учетом "родительского" сайта (его сообщу исполнителю) Интересует только верстка, т.е в качестве ...
Адаптивная верстка с bootstrap
Здравствуйте!
Есть недоделанная верстка: http://medkolegrd.ru/tmp/
Нужно доделать её сегодня, и ещё желательно 3 страницы тоже сегодня (страницы однотипные)
Psd прилагаю в архиве
Бюджет - 3000 рублей
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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