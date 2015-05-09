Адаптивная верстка с bootstrap

Понравилось работать с Николаем. Он постоянно на связи, по этому, быстро решались все возникающие в процессе верстки вопросы. Четко формулирует задачу и с пониманием относится к особенностям работы. Комфортно работать, когда тебя понимают и относятся как к партнеру, было полное ощущение работы в команде, цель которой - добиться нужного результата.