Переверстать внутренний контент страниц Wordpress

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Закрыт2 заявки168 просмотров

Сделали старый шаблон Wordpress сайта адаптивным на bootstrap 3. Но формы и таблицы в некоторых постах сверстаны не правильно по-старому. Необходимо внести указанные ниже правки и сделать формы и таблицы адаптивными.

Указывайте стоимость и сроки работы.

Правки контента страниц:

1) http://m.linksmanagement.com/

Отступы от видео

http://joxi.ru/LmG7b99ILzyaml

Все grid_ переверстать

2) http://www.linksmanagement.com/how_to_get_ranked_top_10_on_google/

Переверстать таблицу:

http://joxi.ru/LmG7b99ILzMaml

3) http://m.linksmanagement.com/free-seo-cost-calculator/

стили формы

4) http://m.linksmanagement.com/seo_case_studies/

Все grid_ переверстать и размеры картинок

5) http://m.linksmanagement.com/get-a-free-seo-report/

стили формы

6) http://m.linksmanagement.com/contact_us/

Все grid_ переверстать

стили формы

7) http://m.linksmanagement.com/earn/

нету формы и картинок

8) http://m.linksmanagement.com/report_most_expensive_seo_mistakes/ и

http://m.linksmanagement.com/report_google_pagerank_formula_revealed/

стили формы

Общие правки с переносом стилей

1) При ширине 830 значки соц сетей выводятся только наполовину: http://joxi.ru/Y2L8bzzsgqeD26

2) http://m.linksmanagement.com/faq/

http://clip2net.com/s/3gDISsc - не на одном уровне

3) http://m.linksmanagement.com/seo_guarantees/

отступы между списками

4) http://m.linksmanagement.com/seo_tools/

картинки не правильных размеров

стили списков

5) http://m.linksmanagement.com/guaranteed_pr_increase/

отцентровать форму

BootstrapWordPress
10 лет назад
linksmanagement
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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