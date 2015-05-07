Здравствуйте! Есть недоделанная верстка: http://medkolegrd.ru/tmp/ Нужно доделать её сегодня, и ещё желательно 3 страницы тоже сегодня (страницы однотипные) Psd прилагаю в архиве Бюджет - 3000 рублей ...
Переверстать внутренний контент страниц Wordpress
Сделали старый шаблон Wordpress сайта адаптивным на bootstrap 3. Но формы и таблицы в некоторых постах сверстаны не правильно по-старому. Необходимо внести указанные ниже правки и сделать формы и таблицы адаптивными.
Указывайте стоимость и сроки работы.
Правки контента страниц:
1) http://m.linksmanagement.com/
Отступы от видео
Все grid_ переверстать
2) http://www.linksmanagement.com/how_to_get_ranked_top_10_on_google/
Переверстать таблицу:
3) http://m.linksmanagement.com/free-seo-cost-calculator/
стили формы
4) http://m.linksmanagement.com/seo_case_studies/
Все grid_ переверстать и размеры картинок
5) http://m.linksmanagement.com/get-a-free-seo-report/
стили формы
6) http://m.linksmanagement.com/contact_us/
Все grid_ переверстать
стили формы
7) http://m.linksmanagement.com/earn/
нету формы и картинок
8) http://m.linksmanagement.com/report_most_expensive_seo_mistakes/ и
http://m.linksmanagement.com/report_google_pagerank_formula_revealed/
стили формы
Общие правки с переносом стилей
1) При ширине 830 значки соц сетей выводятся только наполовину: http://joxi.ru/Y2L8bzzsgqeD26
2) http://m.linksmanagement.com/faq/
http://clip2net.com/s/3gDISsc - не на одном уровне
3) http://m.linksmanagement.com/seo_guarantees/
отступы между списками
4) http://m.linksmanagement.com/seo_tools/
картинки не правильных размеров
стили списков
5) http://m.linksmanagement.com/guaranteed_pr_increase/
отцентровать форму
Заявки фрилансеров
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