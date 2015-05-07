Адаптивная верстка

Есть сайт, делали его адаптивным для мобильников, планшетов. Сделали его с помощью Bootstrap но Гугл прислал письмо о том что сайты которые нельзя просматривать на мобильниках будут понижены в выдаче, проверяя сайт через https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ ...