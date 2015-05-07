Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок269 просмотров

Адаптировать сайт под мобильные устройства и поправить ошибки.

Информационный сайт, единый шаблон для всех страниц

CMS - MODX Evo

Задача, чтобы сайт прошел 2 теста от Google:

1. Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

2. Скорость загрузки страниц

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Интересуют сроки и цена.

MODX
10 лет назад
web1k
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поправить верстку на Wordpress шаблоне

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Нужно поправить верстку на мобильной версии для сайта www.polmol.ru Сейчас слетел чат и текст на слайдере не респонзится. Прилагаю скрин с поломанной версткой. Бюджет ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установить сверст. простой блок на сайт

    $6

    Нужно установить уже сверстанный блок для анонсов статей, до блоков "последние новости" на сайт в левый сайдбар http://rybalka-v-rossii.ru/ . Блоков всего 8 штук. Пробовал устанавливать, но почему то плывет верстка. Оплата 300р. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать модуль, сделать прокрутку товаров

    Здравствуйте! Поставили модуль вывода определенного типа товаров на OpenCart 2.x, модуль всем нравится, но нужно сделать из него не статичный показ товаров, а что бы он их прокручивал: -------------------- 1. Сделать так, что ...

    Opencart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переверстать внутренний контент страниц Wordpress

    Сделали старый шаблон Wordpress сайта адаптивным на bootstrap 3. Но формы и таблицы в некоторых постах сверстаны не правильно по-старому. Необходимо внести указанные ниже правки и сделать формы и таблицы адаптивными. Указывайте стоимость и ...

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка с bootstrap

    $60

    Здравствуйте! Есть недоделанная верстка: http://medkolegrd.ru/tmp/ Нужно доделать её сегодня, и ещё желательно 3 страницы тоже сегодня (страницы однотипные) Psd прилагаю в архиве Бюджет - 3000 рублей ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скопировать верстку и адаптировать под сайт

    Добрый день! Интересует цена на следующую работу: Есть сайт http://mobile.walmart.com Нужно сделать аналог - но с учетом "родительского" сайта (его сообщу исполнителю) Интересует только верстка, т.е в качестве ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Bootstrap верстка

    Есть сайт, делали его адаптивным для мобильников, планшетов. Сделали его с помощью Bootstrap но Гугл прислал письмо о том что сайты которые нельзя просматривать на мобильниках будут понижены в выдаче, проверяя сайт через https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ ...

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад