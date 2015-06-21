Нужно установить уже сверстанный блок для анонсов статей, до блоков "последние новости" на сайт в левый сайдбар http://rybalka-v-rossii.ru/ . Блоков всего 8 штук. Пробовал устанавливать, но почему то плывет верстка. Оплата 300р. ...
Поправить верстку на Wordpress шаблоне
Здравствуйте, дорогие фрилансеры!
Нужно поправить верстку на мобильной версии для сайта www.polmol.ru
Сейчас слетел чат и текст на слайдере не респонзится.
Прилагаю скрин с поломанной версткой.
Бюджет 500 рублей. Писать в личку сроки.
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