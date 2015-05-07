Ищу опытного исполнителя, который работал на движке MODx Evo. Надо создать личный кабинет со всеми примочками 1. Должен быть похож на Админку Раздел: Информация о заказе Там должна быть фотография товара, ...
Верстка сайта
Порядка восьми экранов, резина.
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