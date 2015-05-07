Ищу опытного исполнителя, который работал на движке MODx Evo.

Надо создать личный кабинет со всеми примочками

1. Должен быть похож на Админку

Раздел: Информация о заказе

Там должна быть фотография товара, Наименование, кол-во, цена и возможность редактировать и удалять товар, Общая сумма покупки.

Добавить отдельные иконки о том:

а) Товар прибыл на пункт выдачи покупок ( г. Нижний Новгород, ул. Газовская 19 офис 12

б)Товар в пути

в) Товар отправлен Транспортной компанией

2. Раздел: Личная информация

Там должна быть информация:ФИО, E-mail, телефон, город, адрес, Паспортные данные, транспортная компания.

3. Оплата товара:

а) Оплатить картой Сбербанка России (при нажатии всплывает оно с реквизитами карты, там номер счета, название банка, срок действия, ФИО владельца

Ну и всё те же варианты оплаты, как и в корзине!

И соответственно что бы администратор мог регулировать все эти пункты в ручную в Админке!