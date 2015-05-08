Верстка lp с параллексом

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Закрыт6 заявок134 просмотра

Требуется сделать верстку lp с параллексом

макет на файлообменнике т.к размер >20мб

https://yadi.sk/d/GlvI-ztDgWSue

10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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