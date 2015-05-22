Ищу опытного исполнителя, который работал на движке MODx Evo. Надо создать личный кабинет со всеми примочками 1. Должен быть похож на Админку Раздел: Информация о заказе Там должна быть фотография товара, ...
Верстка одностраничника
Необходимо сверстать лендинг из psd шаблона на html (а также подключить пару форм с проверкой)
Особенностей никаких нет, все должно быть понятно из макетов
Требования к верстке:
Ширина стандартная, кросбраузерность (все последние версии браузеров, а так же корректное отображение на мобильных устройствах), без адаптива.
Работаем без предоплаты.
Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.
В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).
Озвучивайте ваши цены и сроки. Цены лучше в рублях. Если в долларах, то считаем 1$ = 50р
Выбранный исполнитель
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