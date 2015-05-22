Верстка одностраничника

Необходимо сверстать лендинг из psd шаблона на html (а также подключить пару форм с проверкой)

Особенностей никаких нет, все должно быть понятно из макетов

Требования к верстке:

Ширина стандартная, кросбраузерность (все последние версии браузеров, а так же корректное отображение на мобильных устройствах), без адаптива.

Работаем без предоплаты.

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки. Цены лучше в рублях. Если в долларах, то считаем 1$ = 50р