Верстка одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки308 просмотров

Необходимо сверстать лендинг из psd шаблона на html (а также подключить пару форм с проверкой)

Особенностей никаких нет, все должно быть понятно из макетов

Требования к верстке:

Ширина стандартная, кросбраузерность (все последние версии браузеров, а так же корректное отображение на мобильных устройствах), без адаптива.

Работаем без предоплаты.

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки. Цены лучше в рублях. Если в долларах, то считаем 1$ = 50р

HTML
10 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$65
3 дня
Только положительные впечатления от работы с Вячеславом Всегда на связи, если вдруг не успевает - обязательно предупредит. Работать очень приятно с таким ответственным человеком Сама верстка на 5+ !!
Отличный заказчик! Четкое и понятное тз, хорошо подготовленный макет , что позволило спокойно работать без лишних вопросов . И главное - никаких задержек ! Рекомендую !

Заявки фрилансеров

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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