Верстка сайта 8-9 страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок275 просмотров

Приветствую! Необходима верстка сайта. Макет сделан под ширину 1920 px. Необходимо сверстать только под разрешение для компьютеров и ноутбуков. Сайт в ширину экрана с параллакс эффектом. Не интернет магазин,больше информационный сайт с возможностью отправить заявку-сообщение. Весь контент размещается в слайдере. Прикрепляю некоторые картинки проекта. Более подробная информация исполнителю.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Прошу, в скайп не добавляться, а писать только в заявке или в личных сообщениях на weblancer.

10 лет назад
HelenBright
Елена 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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