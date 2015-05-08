Верстка сайта 8-9 страниц

Приветствую! Необходима верстка сайта. Макет сделан под ширину 1920 px. Необходимо сверстать только под разрешение для компьютеров и ноутбуков. Сайт в ширину экрана с параллакс эффектом. Не интернет магазин,больше информационный сайт с возможностью отправить заявку-сообщение. Весь контент размещается в слайдере. Прикрепляю некоторые картинки проекта. Более подробная информация исполнителю.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Прошу, в скайп не добавляться, а писать только в заявке или в личных сообщениях на weblancer.