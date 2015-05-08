Лэндинг уже сверстан, но необходимо сверстать его так чтобы фон и блоки двигались относительно друг-друга с эффектом паралакс. Притом паралакакс в разные стороны (а не в одну как обычно)

Сам лэндинг по ссылке justlike.pro/direct/

Текстовое тз и макет – yadi.sk/d/nH7fjG7_fvoXT

Видео тз http://www.youtube.com/watch?v=hgCw5dN5yaw&feature=youtu.be