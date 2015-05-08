Верстка блога заново

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок223 просмотра

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.

Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии. В данный момент дизайн уже стоит и натянут, но надо сделать заново, так как он не адаптивный + нужны еще определенные требования типа мимификации кода, schema.org. ТЗ вышлю исполнителю.

Исходники в PSD есть, всего надо 4 страницы сверстать. На текущий дизайн и что примерно верстать можете посмотреть здесь: http://andreyspektor.com/

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас другим людям. Приоритет не самой высокой цене.

Жду ваших предложений. Спасибо!

WordPress
10 лет назад
trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Письмо

    $20

    Подправить немного на моем интернет-сайте страницу авторизации. От исполнителя знание PHP И HTML. (со знанием дела, займет не больше 10 минут....) Все остальные тонкости по skype или icq.

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание адаптивного шаблона Joomla 3 по готовому PSD дизайну

    Технические требования к шаблону Joomla Сейчас сайт работает на CMS Joomla 3, используется стандартный шаблон Protostar. Из компонентов используется Seblod и Jcomments. Дизайнер создал адаптивный новый дизайн, с учётом имеющегося функционала. ...

    CSSHTMLJoomlajQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Сделать верстку 1 странички, валидно, кроссебраузерно еще нужно подключить скрипты отправки сообщения на почту и всплывающее окна

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка делового сайта (29 стр.)

    Верстка делового сайта (29 стр.) с подключением скриптов. Должна корректно отображаться на современных браузерах, от ie8, включая мобильные (без адаптива). Сообщайте сразу ориентировочную стоимость и портфолио, после этого вышлю ссылку на ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Лэндинг уже сверстан, но необходимо сверстать его так чтобы фон и блоки двигались относительно друг-друга с эффектом паралакс. Притом паралакакс в разные стороны (а не в одну как обычно) Сам ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка Landingpage

    Верстка с визуальными эффектами и параллаксом см файл в приложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта 8-9 страниц

    $100

    Приветствую! Необходима верстка сайта. Макет сделан под ширину 1920 px. Необходимо сверстать только под разрешение для компьютеров и ноутбуков. Сайт в ширину экрана с параллакс эффектом. Не интернет магазин,больше информационный сайт с возможностью отправить заявку-сообщение. ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад