Требуется из презентации https://yadi.sk/i/GA1zEnjGgWrir (исходник в indesign) сделать HTML-файл. Перевёрстка каких-либо элементов не требуется.
Верстка блога заново
Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.
Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии. В данный момент дизайн уже стоит и натянут, но надо сделать заново, так как он не адаптивный + нужны еще определенные требования типа мимификации кода, schema.org. ТЗ вышлю исполнителю.
Исходники в PSD есть, всего надо 4 страницы сверстать. На текущий дизайн и что примерно верстать можете посмотреть здесь: http://andreyspektor.com/
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас другим людям. Приоритет не самой высокой цене.
Жду ваших предложений. Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Подправить немного на моем интернет-сайте страницу авторизации. От исполнителя знание PHP И HTML. (со знанием дела, займет не больше 10 минут....) Все остальные тонкости по skype или icq.Завершен10 лет назад
Технические требования к шаблону Joomla Сейчас сайт работает на CMS Joomla 3, используется стандартный шаблон Protostar. Из компонентов используется Seblod и Jcomments. Дизайнер создал адаптивный новый дизайн, с учётом имеющегося функционала. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $6
Для формы (http://ips.16mb.com/tickets/) написать красивый эффект появления/исчезновения.Завершен10 лет назад
Сделать верстку 1 странички, валидно, кроссебраузерно еще нужно подключить скрипты отправки сообщения на почту и всплывающее окнаHTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Верстка делового сайта (29 стр.) с подключением скриптов. Должна корректно отображаться на современных браузерах, от ie8, включая мобильные (без адаптива). Сообщайте сразу ориентировочную стоимость и портфолио, после этого вышлю ссылку на ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать верстку lp с параллексом макет на файлообменнике т.к размер >20мб https://yadi.sk/d/GlvI-ztDgWSueHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Лэндинг уже сверстан, но необходимо сверстать его так чтобы фон и блоки двигались относительно друг-друга с эффектом паралакс. Притом паралакакс в разные стороны (а не в одну как обычно) Сам ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Верстка с визуальными эффектами и параллаксом см файл в приложенииЗавершен10 лет назад
- $100
Приветствую! Необходима верстка сайта. Макет сделан под ширину 1920 px. Необходимо сверстать только под разрешение для компьютеров и ноутбуков. Сайт в ширину экрана с параллакс эффектом. Не интернет магазин,больше информационный сайт с возможностью отправить заявку-сообщение. ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад