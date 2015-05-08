Верстка блога заново

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.

Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии. В данный момент дизайн уже стоит и натянут, но надо сделать заново, так как он не адаптивный + нужны еще определенные требования типа мимификации кода, schema.org. ТЗ вышлю исполнителю.

Исходники в PSD есть, всего надо 4 страницы сверстать. На текущий дизайн и что примерно верстать можете посмотреть здесь: http://andreyspektor.com/

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас другим людям. Приоритет не самой высокой цене.

Жду ваших предложений. Спасибо!