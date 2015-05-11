Письмо

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки220 просмотров

Подправить немного на моем интернет-сайте страницу авторизации.

От исполнителя знание PHP И HTML. (со знанием дела, займет не больше 10 минут....)

Все остальные тонкости по skype или icq.

HTMLPHP
10 лет назад
madsd
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Krivoy20008
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно иметь дела с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

Krivoy20008
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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