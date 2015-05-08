Для формы (http://ips.16mb.com/tickets/) написать красивый эффект появления/исчезновения.
Создание адаптивного шаблона Joomla 3 по готовому PSD дизайну
Технические требования к шаблону Joomla
Сейчас сайт работает на CMS Joomla 3, используется стандартный шаблон Protostar. Из компонентов используется Seblod и Jcomments.
Дизайнер создал адаптивный новый дизайн, с учётом имеющегося функционала.
Нужно сверстать новый шаблон сайта. Технические требования к шаблону:
- шаблон должен отвечать всем требованиям и стандартам Joomla
- семантичная, чистая верстка
- стандарт желательно HTML 5
- легкий CSS файл, без лишних килобайтов
- адаптивный респонсив дизайн
- кросс-браузер, 65% пользователей заходят на сайт через мобильные устройства, высокая доля пользователей Opera Mini
Самая важная и сложная часть сайта это галлерея. На одной странице будет около 40-50 анкет. Каждая анкета может иметь до 7 фотографий. Чтобы не грузить все фотографии оптом, хотелось бы чтобы загружались только первые фотографии, а остальные только по клику. Могу показать пример на сайте. На сайте используется Swipebox Jquery галлерея, можно предложить любую другую на ваше усмотрение.
Навый дизайн сайта и ссылку на рабочий сайт отправлю в личку.
Заявки фрилансеров
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