Создание адаптивного шаблона Joomla 3 по готовому PSD дизайну

Технические требования к шаблону Joomla

Сейчас сайт работает на CMS Joomla 3, используется стандартный шаблон Protostar. Из компонентов используется Seblod и Jcomments.

Дизайнер создал адаптивный новый дизайн, с учётом имеющегося функционала.

Нужно сверстать новый шаблон сайта. Технические требования к шаблону:

- шаблон должен отвечать всем требованиям и стандартам Joomla

- семантичная, чистая верстка

- стандарт желательно HTML 5

- легкий CSS файл, без лишних килобайтов

- адаптивный респонсив дизайн

- кросс-браузер, 65% пользователей заходят на сайт через мобильные устройства, высокая доля пользователей Opera Mini

Самая важная и сложная часть сайта это галлерея. На одной странице будет около 40-50 анкет. Каждая анкета может иметь до 7 фотографий. Чтобы не грузить все фотографии оптом, хотелось бы чтобы загружались только первые фотографии, а остальные только по клику. Могу показать пример на сайте. На сайте используется Swipebox Jquery галлерея, можно предложить любую другую на ваше усмотрение.

Навый дизайн сайта и ссылку на рабочий сайт отправлю в личку.