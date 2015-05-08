Перевести презентацию в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок223 просмотра

Требуется из презентации https://yadi.sk/i/GA1zEnjGgWrir (исходник в indesign) сделать HTML-файл. Перевёрстка каких-либо элементов не требуется.

HTML
10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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