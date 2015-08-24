Сверстать и установить сайт на Joomla 3.4

Есть готовые макеты сайта (прикреплены в материалах к заданию), нужно сделать по ним верстку, установить ее на CMS Joomla 3.4 и перенести сайт на сервер, на котором он будет в дальнейшем работать. Делать версию для мобильных устройств не обязательно, главное, чтобы сайт нормально выглядел на всех компьютерах и ничего не глючило. Имеется тестовый сервер, на котором можно работать.

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