Сверстать и установить сайт на Joomla 3.4

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок194 просмотра

Есть готовые макеты сайта (прикреплены в материалах к заданию), нужно сделать по ним верстку, установить ее на CMS Joomla 3.4 и перенести сайт на сервер, на котором он будет в дальнейшем работать. Делать версию для мобильных устройств не обязательно, главное, чтобы сайт нормально выглядел на всех компьютерах и ничего не глючило. Имеется тестовый сервер, на котором можно работать.

Пишите сроки, цены и контакты для связи

Joomla
10 лет назад
Olga_374
Ольга 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ArFree
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
14 дней
Очень ответственный исполнитель, доводит дело до конца, не зависимо от обстоятельств. Работу выполнил в бОльшем объеме, чем должен был, качество на достойном уровне.
Прекрасный заказчик! Хорошее отношение к исполнителю. Все требования прозрачны, четко сформулированы. По окончанию проекта никаких не оговоренных нюансов и дополнительных требований не выставлялось - все строго по ТЗ. Оплата была в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ArFree
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона для джуплы

    $200

    Нужно сделать адаптивную верстку шаблона для джумлы и интегрировать её на текущий сайт. Размеры 1200 / 768 / 320, ориентировочно 15 страниц, макеты есть Детали в личке.

    Joomla
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка блога заново

    Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии. В данный момент дизайн уже стоит и натянут, но надо сделать заново, ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Письмо

    $20

    Подправить немного на моем интернет-сайте страницу авторизации. От исполнителя знание PHP И HTML. (со знанием дела, займет не больше 10 минут....) Все остальные тонкости по skype или icq.

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание адаптивного шаблона Joomla 3 по готовому PSD дизайну

    Технические требования к шаблону Joomla Сейчас сайт работает на CMS Joomla 3, используется стандартный шаблон Protostar. Из компонентов используется Seblod и Jcomments. Дизайнер создал адаптивный новый дизайн, с учётом имеющегося функционала. ...

    CSSHTMLJoomlajQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Сделать верстку 1 странички, валидно, кроссебраузерно еще нужно подключить скрипты отправки сообщения на почту и всплывающее окна

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка делового сайта (29 стр.)

    Верстка делового сайта (29 стр.) с подключением скриптов. Должна корректно отображаться на современных браузерах, от ie8, включая мобильные (без адаптива). Сообщайте сразу ориентировочную стоимость и портфолио, после этого вышлю ссылку на ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Лэндинг уже сверстан, но необходимо сверстать его так чтобы фон и блоки двигались относительно друг-друга с эффектом паралакс. Притом паралакакс в разные стороны (а не в одну как обычно) Сам ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад