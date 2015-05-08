Переверстать главную страницу под адаптивную верстку

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Закрыт11 заявок221 просмотр

Необходимо переверстать главную страницу new-vitara.ru под адаптивную верстку.

Компьютер -> Планшет -> Мобильники

Варианты адаптаций указаны на картинке во вложении.

Для планшетов, левый и правые колонки уходят под центральную и увеличивается чуть-чуть шрифт.

На мобильниках еще уменьшается шапка как во вложении.

Оплата ЯД.

10 лет назад
sasa85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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