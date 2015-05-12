Верстка одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок314 просмотров

Необходимо выполнить резиновую верстку одной страницы. Ширина от 1400px до 1000px. Верстка должна быть кроссбраузерной, включая мобильные браузеры. IE от 8 версии. Макеты в приложении.

10 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

6names
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$21
1 день
Всё отлично. Буду обращаться ещё.
Был рад сотрудничеству ! Рекомендую !

Заявки фрилансеров

6names
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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