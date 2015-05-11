Требуется сделать Лендинг из PSD макета.

Уважаемые Фрилансеры...

Нужно отверстать ниже представленный макет лэндинга и сделать из него 100% рабочий сайт.

Лендинг будет на двух языках, Русский и Азербайджанский.

Все что нужно сделать написано в ТЗ и в файле для перевода.

Макет в PSD.

Оплата:

Без Предоплаты. Передам деньги только после того как покажете мне полностью рабочий сайт. Передача файлов после оплаты.