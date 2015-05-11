Необходимо сверстать и установить на CMS магазин с формой заказа. Скриншоты в приложении. В заявке указывайте ориентировочные сроки и стоимость.
Требуется сделать Лендинг из PSD макета.
Уважаемые Фрилансеры...
Нужно отверстать ниже представленный макет лэндинга и сделать из него 100% рабочий сайт.
Лендинг будет на двух языках, Русский и Азербайджанский.
Все что нужно сделать написано в ТЗ и в файле для перевода.
Макет в PSD.
Оплата:
Без Предоплаты. Передам деньги только после того как покажете мне полностью рабочий сайт. Передача файлов после оплаты.
Заявки фрилансеров
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