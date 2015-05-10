Правки insales

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка181 просмотр

На сайте insales необходимо поправить форму заказа, по нарисованному PSD.

Оставляйте заявки кто готво приступить сейчас. Бюджет 1500 рублей.

Сделать нужно, желательно быстро

10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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