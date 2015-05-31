Верстка+интеграция на XT: Commerce (клон OS Commerce)

Нужен верстальщик, который сверстает и натянет на движок.

Дизайн будет ре-дизайном этого сайта: http://shinibu.ru/index.php

Скорее всего структура останется та же, новый дизайн будет светлым, приятным для чтений + современным по стилю.

п.с. Нужен ответственный специалист с возможностью дальнейшего сотрудничества с адекватными ценами.