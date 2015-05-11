Адаптивная вёрстка

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок143 просмотра

Адаптивная вёрстка 5и страниц по макетам PSD.

Требования к исполнителям:

Не менее двух лет в сервисе, адаптивная вёрстка в портфолио.

Знания: html5 css3 JS Jquery

HTMLJavaScriptjQuery
10 лет назад
WEB_STUDIO30
Дмитрий 
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$300
4 дня
Качественно, в срок, адекватное общение, не пропадал. Были недоработки в дизайне(дизайн мой), подсказал,что нужно поправить и почему. Огромное спасибо. Деньги потрачены не зря. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё хорошо, задача поставлена чётко, оплата сразу после приёмки работы. Но запретил выкладывать работу в портфолио(странно). Политика фирмы у них такая. Но в целом всё хорошо, буду и дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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