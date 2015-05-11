Добрый день, Нужно поправить вёрстку VipDivani.ru, что бы на мобильных устройствах сайт отображался корректно. Сейчас он выглядит так: https://yadi.sk/d/ylg6BwD4gYvqC Желательно сразу и прикрутить исправленную вёрстку (сайт на самописной CMSке). Что можно ...
Верстка лендинга
Из PSD макета сверстать одностраничник и установить на хостинг. Модули заявки и таймер акции, желательно сделать на любой популярной CMS.
Заявки фрилансеров
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