Верстка макета

требуется верстка.. макет в приложении..

в шапке где список игр - там бегущая строка

в блоке "лучшие слоты" было бы прикольно чтоб как-то менялись слоты красиво..

в блоке "текущий турнир" есть время до окончания турнира.. должно работать.. при помощи этого скрипта http://keith-wood.name/countdown.html .. ну или предлагайте свои варианты..

вроде все.. задавайте вопросы..

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