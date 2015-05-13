Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок313 просмотров

требуется верстка.. макет в приложении..

в шапке где список игр - там бегущая строка

в блоке "лучшие слоты" было бы прикольно чтоб как-то менялись слоты красиво..

в блоке "текущий турнир" есть время до окончания турнира.. должно работать.. при помощи этого скрипта http://keith-wood.name/countdown.html .. ну или предлагайте свои варианты..

вроде все.. задавайте вопросы..

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10 лет назад
avansare
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pro_verstka
Александр 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
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Спасибо, все прошло успешно.

Заявки фрилансеров

pro_verstka
Александр 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад

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