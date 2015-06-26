Требуется верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок318 просмотров

Нужно сверстать валидно кроссбраузерно все макеты из архива:

dropmefiles.com/BTA4Q

Уточните сроки и стоимость, если приемлимо - работаем и будем продолжать сотрудничать и по другим проектам.

10 лет назад
Chieftec
Кирилл 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$80
7 дней
все отлично, только сроки затянуты
В целом работа прошла хорошо, были свои нюансы

Заявки фрилансеров

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка верстки

    надо подправить верстку тулбара + верстку сайта. ищу специалиста, кто без проблем возьмется править чужой код. Сделать надо как можно быстрее. Все подробности в личке или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта (6 страниц + всплывающие окна)

    Требуется качественная и вдумчивая верстка сайта. Сайт и его верстка на 80% копируют этот сайт: http://goo.gl/b4RvtH С него же должны и перекочевать некоторые вещи, такие как анимация при наведении на товар, и его ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поменять видео на сайте

    $5

    На сайте http://dao.unistok.ru/Neuracel.htm необходимо поменять два видео ролика в начале страницы. Видео для замены предоставлю, сейчас они в формате .flv но сделаю в какой нужно. Ищу компетентного исполнителя для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Качественно сверстать 1 страницу на Bootstrap 3

    Добрый день, колеги! :) Пожалуйста, читайте до конца. Давайте ценить время друг друга Макет качественный. Увеличенный в 2 раза - для ретины. Верстаете обычную версию. Потом копируете файлы и ...

    AndroidBootstrapCSSHTMLiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    Из PSD макета сверстать одностраничник и установить на хостинг. Модули заявки и таймер акции, желательно сделать на любой популярной CMS.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить вёрстку сайта, для его корректного отображения на мобильных

    Добрый день, Нужно поправить вёрстку VipDivani.ru, что бы на мобильных устройствах сайт отображался корректно. Сейчас он выглядит так: https://yadi.sk/d/ylg6BwD4gYvqC Желательно сразу и прикрутить исправленную вёрстку (сайт на самописной CMSке). Что можно ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета

    требуется верстка.. макет в приложении.. в шапке где список игр - там бегущая строка в блоке "лучшие слоты" было бы прикольно чтоб как-то менялись слоты красиво.. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется сделать Лендинг из PSD макета.

    Уважаемые Фрилансеры... Нужно отверстать ниже представленный макет лэндинга и сделать из него 100% рабочий сайт. Лендинг будет на двух языках, Русский и Азербайджанский. Все что нужно сделать написано ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная вёрстка

    $300

    Адаптивная вёрстка 5и страниц по макетам PSD. Требования к исполнителям: Не менее двух лет в сервисе, адаптивная вёрстка в портфолио. Знания: html5 css3 JS Jquery

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки insales

    $30

    На сайте insales необходимо поправить форму заказа, по нарисованному PSD. Оставляйте заявки кто готво приступить сейчас. Бюджет 1500 рублей. Сделать нужно, желательно быстро

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад