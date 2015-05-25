Верстка сайта (6 страниц + всплывающие окна)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок223 просмотра

Требуется качественная и вдумчивая верстка сайта.

Сайт и его верстка на 80% копируют этот сайт: http://goo.gl/b4RvtH

С него же должны и перекочевать некоторые вещи, такие как анимация при наведении на товар, и его постепенное появление товаров в категории.

Жду предложений по цене и сроков, а также ссылок на портфолио.

10 лет назад
4natic
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$250
7 дней
Дмитрий выполнил заказ точно в срок. К работе подошел с умом и реализовал в лучшем виде. Спасибо большое за сотрудничество!
Заказчик с интересным проектом. Претензий нет! Все объяснил, снабдил работой, после чего все вовремя оплатил... Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

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