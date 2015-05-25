Верстка сайта (6 страниц + всплывающие окна)

Требуется качественная и вдумчивая верстка сайта.

Сайт и его верстка на 80% копируют этот сайт: http://goo.gl/b4RvtH

С него же должны и перекочевать некоторые вещи, такие как анимация при наведении на товар, и его постепенное появление товаров в категории.

Жду предложений по цене и сроков, а также ссылок на портфолио.