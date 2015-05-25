На сайте http://dao.unistok.ru/Neuracel.htm необходимо поменять два видео ролика в начале страницы. Видео для замены предоставлю, сейчас они в формате .flv но сделаю в какой нужно. Ищу компетентного исполнителя для ...
Верстка сайта (6 страниц + всплывающие окна)
Требуется качественная и вдумчивая верстка сайта.
Сайт и его верстка на 80% копируют этот сайт: http://goo.gl/b4RvtH
С него же должны и перекочевать некоторые вещи, такие как анимация при наведении на товар, и его постепенное появление товаров в категории.
Жду предложений по цене и сроков, а также ссылок на портфолио.
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