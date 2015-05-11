Внести косметические изменения в верстку сайта

Есть рабочий сайт, необходимо внести изменения в верстку (изменить шапку, подвал, добавить блоки, поменять внешний вид некоторых страниц с использованием стилей Jquery UI)

На сайте установлена система управления (самописная), все объяснения по расположению шаблонов и стилей дам.

По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле.

Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи, заявки без обсуждения удаляются.

Представители компаний и групп разработчиков не интересуют, общаюсь только с непосредственным исполнителем.

Принцип работы: я даю FTP-доступ, Вы вносите необходимые изменения, если все в порядке, то оплата в тот же день.