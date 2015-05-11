Внести косметические изменения в верстку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок192 просмотра

Есть рабочий сайт, необходимо внести изменения в верстку (изменить шапку, подвал, добавить блоки, поменять внешний вид некоторых страниц с использованием стилей Jquery UI)

На сайте установлена система управления (самописная), все объяснения по расположению шаблонов и стилей дам.

По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле.

Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи, заявки без обсуждения удаляются.

Представители компаний и групп разработчиков не интересуют, общаюсь только с непосредственным исполнителем.

Принцип работы: я даю FTP-доступ, Вы вносите необходимые изменения, если все в порядке, то оплата в тот же день.

jQuery
10 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка

    Добрый вечер! Требуется очень оперативно сверстать сайт(в том числе адаптивная верстка под все устройства). Имеется ТЗ(слайдеры, поп-ап и т.д.) и исходник в PSD. ОБЯЗАТЕЛЬНО УМЕТЬ ДЕЛАТЬ АДАПТИВНУЮ ВЕРСТКУ. Сроки сжаты.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать простую мобильную страницу - iPhone, Android

    Добрый день :) Макет прикреплен (PSD есть). Практически все элементы сверстаны в десктопной версии: http://kopakov.com/kids-live-safe/order Использовать готовую верстку, чего не хватает - доверстать. С нуля верстать ...

    Android
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется верстка

    Нужно сверстать валидно кроссбраузерно все макеты из архива: dropmefiles.com/BTA4Q Уточните сроки и стоимость, если приемлимо - работаем и будем продолжать сотрудничать и по другим проектам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка верстки

    надо подправить верстку тулбара + верстку сайта. ищу специалиста, кто без проблем возьмется править чужой код. Сделать надо как можно быстрее. Все подробности в личке или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта (6 страниц + всплывающие окна)

    Требуется качественная и вдумчивая верстка сайта. Сайт и его верстка на 80% копируют этот сайт: http://goo.gl/b4RvtH С него же должны и перекочевать некоторые вещи, такие как анимация при наведении на товар, и его ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поменять видео на сайте

    $5

    На сайте http://dao.unistok.ru/Neuracel.htm необходимо поменять два видео ролика в начале страницы. Видео для замены предоставлю, сейчас они в формате .flv но сделаю в какой нужно. Ищу компетентного исполнителя для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Качественно сверстать 1 страницу на Bootstrap 3

    Добрый день, колеги! :) Пожалуйста, читайте до конца. Давайте ценить время друг друга Макет качественный. Увеличенный в 2 раза - для ретины. Верстаете обычную версию. Потом копируете файлы и ...

    AndroidBootstrapCSSHTMLiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    Из PSD макета сверстать одностраничник и установить на хостинг. Модули заявки и таймер акции, желательно сделать на любой популярной CMS.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад