Требуется сделать заглушку на сайт с небольшим текстом.
Сверстать простую мобильную страницу - iPhone, Android
Добрый день :)
Макет прикреплен (PSD есть).
Практически все элементы сверстаны в десктопной версии:
http://kopakov.com/kids-live-safe/order
Использовать готовую верстку, чего не хватает - доверстать. С нуля верстать НЕ НУЖНО
!!! Пожалуйста, указывайте !!!:
1. Срок
2. Цену
3. Пример верстки
!!! ЗАЯВКИ БЕЗ ОТВЕТОВ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ !!!
Спасибо!
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