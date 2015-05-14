Сверстать простую мобильную страницу - iPhone, Android

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  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок204 просмотра

Добрый день :)

Макет прикреплен (PSD есть).

Практически все элементы сверстаны в десктопной версии:

http://kopakov.com/kids-live-safe/order

Использовать готовую верстку, чего не хватает - доверстать. С нуля верстать НЕ НУЖНО

!!! Пожалуйста, указывайте !!!:

1. Срок

2. Цену

3. Пример верстки

!!! ЗАЯВКИ БЕЗ ОТВЕТОВ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ !!!

Спасибо!

Android
10 лет назад
Kopakov
Фёдор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Petrash
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 отзывов
10 лет назад
$15
1 день
Не первый раз работаю с Ириной. Все, как всегда - хорошо, качественно, быстро. Ретина - отлично. Спасибо, Ирина :)
Все на высшем уровне! Надежный заказчик! Понятное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок! Человек, с которым приятно работать! Надеюсь работать еще. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Petrash
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 отзывов
10 лет назад

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