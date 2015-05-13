Сверстать страницу на основе презентации

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок199 просмотров

Имеется презентация в PDF (исходник в Indesign):

http://сквозная-аналитика.рф/analytics.pdf

Требуется сверстать HTML-cтранницу на её основе.

Просьба указывать цену сразу и быть на связи в ближайшие часы, проект небольшой, хотелось бы сегодня всё сделать.

HTML
10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Олег всё сделал качественно. Была задержка небольшая, о которой предупредил, к счастью, для данного проекта она не была страшна. Были оперативно сделаны дополнительные доработки. Сотрудничеством довольны.
Сотрудничеством доволен. Честный заказчик.

Заявки фрилансеров

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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