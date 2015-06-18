Верстка сайта

Есть сайт на водпресс. Необходим внести ряд изменений в соответствие с изменениями в макетах + внести ряд правок. Изменения небольшие - порядка 10 часов работы. Подробности в личку.

Требования

Валидность

Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

Наличие качественного портфолио, положительных отзывов

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.