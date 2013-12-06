Отрисовать в вектор простой рисунок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок200 просмотров

Нужно перевести картинку в вектор. Рисунок простой, но нужно сделать аккуратно, симметрично, максимально приближено к исходнику.

11 лет назад
tabodrova
Татьяна 
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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