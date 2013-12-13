Обложка для программы ломбарда

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Завершен4 заявки257 просмотров

Необходимо нарисовать обложку для программного продукта.

Золотыми буквами (вместо SSSSS) написать Ломбард 24.

Золотые буквы должны быть как на рисунке-примере.

Прикладываю рисунок с примерными пропорциями надписей и картинок.

Прикладываю пример обложки (упаковка) для понимания объема работ.

предполагаю, что это надо рисовать в 3 д макс

программа - http://www.juvelirnyj-lombard-24.ru/page/id/programma_dlja_lombarda

11 лет назад
lombard495
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Сделали все оперативно. Очень доволен. Главное, быстро нашли взаимопонимание. Спасибо! Результат - http://juvelirnyj-lombard-24.ru/page/id/programma_dlja_lombarda
Отличный заказчик,четкая формулировка того что желает видеть в финальной композиции...

Заявки фрилансеров

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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