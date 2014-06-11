Нужны Рисунки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен19 заявок315 просмотров

Ищу художника для рисования около 12 рисунков. Рисунки черно-белые, стиль близок к комиксам (но не аниме и подобное). Рисунки не обязательно рисовать в фотошопе или иллюстраторе, можно и на обычной бумаге карандашом, но в этом случае от вас должно быть хорошее качество сканирования!

Общий, стиль рисунков в прикрепленных файлах.

Если взаимно устроим друг друга в работе, возможно долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
shebesh
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lava77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад
$50
5 дней
Спасибо Наталье за работы. Поставленная задача была выполнена качественно и в установленный срок. Адекватно относится к доработкам. Советую всем обращаться!
Заказчик супер! Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lava77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад

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