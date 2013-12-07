Коллеги, доброго дня. Задача следующая. Нужно доработать модели в 3D максе, (очень простые украшения) проставить на них размеры Диаметр ножки -1 мм. Максимальный размер диаметра серьги (самого ...
Редактирование изображений
В приложении файл с ссылками на изображения, в которых необходимо заменить цифры (текст), полностью сохранив качество, написание, шрифт, размер и т.д. Готовый материал в архиве нужно разложить по папкам с именами сайта, названия самих файлов сохраняются.
В заявке сразу напишите срок и цену за всю работу.
Выбранный исполнитель
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