Редактирование изображений

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Завершен3 заявки239 просмотров

В приложении файл с ссылками на изображения, в которых необходимо заменить цифры (текст), полностью сохранив качество, написание, шрифт, размер и т.д. Готовый материал в архиве нужно разложить по папкам с именами сайта, названия самих файлов сохраняются.

В заявке сразу напишите срок и цену за всю работу.

11 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Станислав отлично выполнил задание, даже немного лучше, чем предполагалось). Спасибо.
Приятно работать с Алексеем, оперативные комментарии, быстрая оплата) Буду ждать новых заданий

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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