Редактирование изображений

В приложении файл с ссылками на изображения, в которых необходимо заменить цифры (текст), полностью сохранив качество, написание, шрифт, размер и т.д. Готовый материал в архиве нужно разложить по папкам с именами сайта, названия самих файлов сохраняются.

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