Убрать надписи на изображении

Нужно красиво оформить коммерческое предложение(двустороннее) 2 листа а4. Текст уже написан и скомпанован как надо, нужно только подобрать все под один шрифт и красиво все оформить. Коммерческое предложение это по установке итальянских кофейных аппаратов и ...