Картинка автомобилей - редизайн

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Нужна картинка машинок, как в приложении. Все в таком же роде, но только другое. Чтобы также хорошо смотрелись на голубом фоне. Добрые, лаконичные машинки, без агрессии и вычурности.

11 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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