Доработать маленькие модели в 3D max

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Закрыт1 заявка200 просмотров

Коллеги, доброго дня.

Задача следующая.

Нужно доработать модели в 3D максе, (очень простые украшения) проставить на них размеры

Диаметр ножки -1 мм.

Максимальный размер диаметра серьги (самого изображения) - 8 мм. в идеале не больше 6 мм.

Каждую модель нужно поместить в отдельный файл и сохранить в формате STL

3ds Max
11 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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