Нужно отрисовать то, что изображено на чёрной футболке. Но без слов "в октябре". Шрифт не подскажу, тк не знаю. Хотелось бы, чтобы исполнитель сам определил, какой использован шрифт. Пишите цены и сроки. https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969258_544800948918058_196827467_n.png
Доработать маленькие модели в 3D max
Коллеги, доброго дня.
Задача следующая.
Нужно доработать модели в 3D максе, (очень простые украшения) проставить на них размеры
Диаметр ножки -1 мм.
Максимальный размер диаметра серьги (самого изображения) - 8 мм. в идеале не больше 6 мм.
Каждую модель нужно поместить в отдельный файл и сохранить в формате STL
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