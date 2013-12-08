Необходимо замазать нижнюю и верхнюю надпись на изображении. На выходе должно получится два изображения без нижней надписи, а также без нижней и верхней надписи.
Отрисовать в векторе картинку
Нужно отрисовать то, что изображено на чёрной футболке. Но без слов "в октябре". Шрифт не подскажу, тк не знаю. Хотелось бы, чтобы исполнитель сам определил, какой использован шрифт.
Пишите цены и сроки.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969258_544800948918058_196827467_n.png
Выбранный исполнитель
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