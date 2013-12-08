Отрисовать в векторе картинку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка236 просмотров

Нужно отрисовать то, что изображено на чёрной футболке. Но без слов "в октябре". Шрифт не подскажу, тк не знаю. Хотелось бы, чтобы исполнитель сам определил, какой использован шрифт.

Пишите цены и сроки.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969258_544800948918058_196827467_n.png

11 лет назад
mCalf
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Хорошая работа. Всё понравилось. Спасибо.
Хороший заказчик, мой большой + за работу

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masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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