Нарисовать пиктограмму

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок213 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть набор пиктограмм для сайта (тематика - строительное оборудование),

нужно в том же стиле нарисовать пиктограмму - "Генераторы".

Набор пиктограмм прилагаю.

Срок - 1 день.

Пожалуйста, указывайте Ваше портфолио.

11 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$8
1 день
Анастасия проявила инициативность, быстро и успешно справилась с работой. Благодарю!
Хороший заказчик, советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

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