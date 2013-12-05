Нарисовать айболита

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок313 просмотров

Добрый день!

Для этого сайта http://vet-03.kiev.ua необходимо нарисовать персонажа для текстовых страниц.

Силуэт Айболита момжо найти в верхнем правом углу сайта.

Проект включает 3-5 картинок:

1. Айболит с поднятым указательным пальцем в верх (Внимание)

2. Айболит поднятым большим пальцем в верх (Супер, Класс)

3. Айболит показывает указательным пальцем в сторону (смотри сюда)

4. Айболит с плакатом в одной руке (на плакат мы будет подставлять, самостоятельно, любую информацию типа: акция или внимание ...)

Изображение: цветное, в стилистику сайта

Сроки: до 7 дней.

Бюджет: оговаривается

Бонус: ЖИРНЫЙ отзыв

Требование к исполнителю: девушка

11 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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