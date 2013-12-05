Нарисовать этикетку

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Закрыт21 заявка309 просмотров

Необходимо по четкому заданию нарисовать простую этикетку с 100% соответствием с образцом. Работу необходимо выполнить на время. Это необходимо для оценки времезатрат на производство большого количества подобных этикеток. Ждем заявки.

11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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