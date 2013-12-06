Модель девушки в одежде с наброска

Задача простая:

взять готовую модель девушки (например, Masha) и "одеть" ее в одежду, нарисованную на наброске.

Либо (более предпочтительный вариант по срокам и цене) - взять модель с подобной одеждой и перекрасить. Например, эту: http://archive3d.net/?a=download&id=07ce6ac7

На выходе нужно получить вид в трех ракурсах (спереди, сбоку, сзади).

Использоваться, по сути, результат нигде не будет, нужно один раз показать начальству для утверждения формы и все.

Какой-то хорошей детализации не требуется.

Набросок в аттаче.

При прямой оплате оплата производится после выполнения работы.

Бюджет небольшой.