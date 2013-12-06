Исполнить схему в векторе, креативно и качественно. Схему можно посмотреть здесь: http://creograf.ru/.
Модель девушки в одежде с наброска
Задача простая:
взять готовую модель девушки (например, Masha) и "одеть" ее в одежду, нарисованную на наброске.
Либо (более предпочтительный вариант по срокам и цене) - взять модель с подобной одеждой и перекрасить. Например, эту: http://archive3d.net/?a=download&id=07ce6ac7
На выходе нужно получить вид в трех ракурсах (спереди, сбоку, сзади).
Использоваться, по сути, результат нигде не будет, нужно один раз показать начальству для утверждения формы и все.
Какой-то хорошей детализации не требуется.
Набросок в аттаче.
При прямой оплате оплата производится после выполнения работы.
Бюджет небольшой.
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