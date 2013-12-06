Флеш открытка

Нужно сделать флеш - открытку с прорисовкой и анимацией по тех. заданию для рассылки партнерам.

1)Дед Мороз в санях в оленьей упряжке "летит" по небу на фоне зимнего пейзажа, под ним на земле промышленное предприятие(статичный кадр);

2)Дед Мороз "увидел" промышленное предприятие и "доставал" из мешка с подарками 7 подарков, висящих на парашютах(на каждом парашюте - логотип компании;, на каждом подарке надпись, состоящая из 2-3 слов, например "Повышение эффективности").

3)Дед Мороз сбросил вниз на предприятие все 7 подарков. Каждая надпись должна хорошо читаться.

4) Подарки приземлились, появляется титр:Желаем Вам получить и реализовать подарки Деда Мороза в Новом 2014 году!