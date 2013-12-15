Шапка для сайта плюс логотип

Приятно было работать со Светланой. Несмотря на то, что она - новичок, задание было сформулировано более, чем профессионально - четко, просто, без разночтений. Оплата так же - вовремя и в полном объеме. И само по себе общение оставило очень положительное впечатление:) Всем рекомендую!