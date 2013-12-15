Шапка для сайта плюс логотип

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Завершен1 заявка221 просмотр

графический рисунок отображающий мост через Золотой рог, семейный досуг, слова "Владивосток Детям". Размер 1600 на 330 jpg

http://www.panoramio.com/user/991371

http://smitsmitty.livejournal.com/102348.html

http://rest.vl.ru/naberezhnaya-cesarevicha. - нужные ракурсы для рисунка

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11 лет назад
Vladivostokdetam
Светлана 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Несмотря на разницу во времени, Аня всегда была на связи. Мне казалось, что она никогда не спит :) Все сделано точно, аккуратно и в соответствии с пожеланиями.
Приятно было работать со Светланой. Несмотря на то, что она - новичок, задание было сформулировано более, чем профессионально - четко, просто, без разночтений. Оплата так же - вовремя и в полном объеме. И само по себе общение оставило очень положительное впечатление:) Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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