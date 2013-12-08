Исполнить схему в векторе, креативно и качественно. Схему можно посмотреть здесь: http://creograf.ru/.
Изменить буквы на рисунке
есть картинка ( в аттаче)
нужно изменить буквы в кубиках
на d e t k i
и добавить еще один кубик
размер не менять
исходник в псд и в jpg
работы мизер ,но может понадобиться несколько вариантов до утверждения
Выбранный исполнитель
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